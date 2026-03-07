Bald geht´s los
Start von "Mütter in lustiger Fernseh-Show": Bahati, Carmen & Co rocken wieder das TV
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
In der neuen ATV- und Joyn-Doku-Soap "Mütter in lustiger Fernseh-Show" treffen fünf starke Charaktere aufeinander. Unterschiedlicher könnten die Mütter kaum sein und so meistern sie nicht nur ihren eigenen Familienwahnsinn, sondern beobachten sich dabei auch gegenseitig. Wer mit dabei ist und wann du den frischen TV-Wind erleben kannst, all das erfährst du hier.
Neues Format am ATV-Himmel
In der neuen ATV-Doku-Soap "Mütter in lustiger Fernseh-Show" zeigen ganz unterschiedliche Power-Mamas, wie sie Job und Familie unter einen Hut bekommen und dabei selbst in stressigen Momenten ihren Humor nicht verlieren. Mit ihren ehrlichen, emotionalen und manchmal urkomischen Geschichten sorgen sie für jede Menge Lacher und Gesprächsstoff. Als besonderes Highlight kommentieren die Mütter sogar gegenseitig ihre Erlebnisse - charmant, herzlich und mit einer guten Portion Selbstironie.
Das sind die Ladies
Bahati Venus: Die 39-jährige Ex-"Kolibri" von Richard Lugner und Teilnehmerin bei "Forsthaus Rampensau" hat große Pläne und das zeigt sie selbstbewusst auch im TV. Was sie genau vorhat, verrät sie im Interview mit der sinnlichen Schönheitskönigin.
Carmen: Die alleinerziehende Kartenlegerin und Mental-Coach aus der Steiermark mit Sohn Benjamin rockt ebenfalls nach ihrer ersten Reality-Erfahrung in "Forsthaus Rampensau" die neue Show. Du willst wissen wie sie wirklich tickt? Wie sie zur Selbstliebe kam und was ihre nächsten Pläne sind? Dann lies das Interview mit der lustigen Single-Mama.
Kerstin: Die "Teenager werden Mütter"-Veteranin mit vier Kindern kehrt als frisch Vermählte gemeinsam mit Scott ins TV zurück. Im Interview spricht sie offen über ihre Zukunftspläne und verrät, wie Scott darüber denkt.
Lisa: Die Steirerin und Reality-Newcomerin balanciert mit Verlobtem Thomas, Kindern Mia und Noah sowie eigenem Business zwischen Meditation, Champagner und Schmäh. Warum sie trotzdem so entspannt bleibt und was Lisa ausmacht kannst du im Interview lesen.
Vanessa: Die reality-erfahrene Vollblutmama zeigt im TV erneut, wie sie ihren Job als Masseurin und ihr Leben als alleinerziehende Mutter liebevoll unter einen Hut bringt. Wo sie bisher zu sehen war und was sie besonders macht, erfährst du in ihrer Story.
Wer den frischen TV-Wind aus Chaos, Karriere und Mama-Drama erleben will, schaltet am Montag, 9. März, ab 21:30 Uhr auf ATV oder Joyn ein, direkt nach "Teenager werden Mütter".
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
