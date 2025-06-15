Staffel 1Folge 1vom 15.06.2025
44 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
Paulette und Tom wünschen sich ein komplettes Makeover und lassen sich deshalb auf ein außergewöhnliches Schönheitsexperiment ein. In nur zehn Tagen setzen Beauty-Profis alles daran, ihr äußeres Erscheinungsbild auf Vordermann zu bringen. Während sich Paulette als Marketing Managerin in ihrem Körper wohlfühlen möchte, will sich Paul endlich von seinem Biker-Look verabschieden und neue Wege gehen.
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International