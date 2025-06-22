Zum Inhalt springenBarrierefrei
10 Years Younger: Das Beauty Makeover

sixxStaffel 1Folge 4vom 22.06.2025
Sylvia & Graham

Folge 4: Sylvia & Graham

43 Min.Folge vom 22.06.2025Ab 12

Sylvia und Graham ist ihr Alter deutlich ins Gesicht geschrieben. Ein außergewöhnliches Experiment soll den beiden helfen, sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen und sowohl von innen, als auch von außen zu strahlen.

sixx

