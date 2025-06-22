Staffel 1Folge 4vom 22.06.2025
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 4: Sylvia & Graham
43 Min.Folge vom 22.06.2025Ab 12
Sylvia und Graham ist ihr Alter deutlich ins Gesicht geschrieben. Ein außergewöhnliches Experiment soll den beiden helfen, sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen und sowohl von innen, als auch von außen zu strahlen.
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International