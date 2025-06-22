Staffel 1Folge 3vom 22.06.2025
10 Years Younger: Das Beauty Makeover
Folge 3: Myrah & Lyndsey
42 Min.Ab 12
Myrah und Lindsey stellen sich einem gewagten Beauty-Experiment und freuen sich auf einen völlig neuen Look, der sie um Jahre jünger aussehen lässt.
Genre:Dokumentation, Gesundheit, Reality
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International