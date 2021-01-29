100 Days Wild - Das Survival-Abenteuer
Folge vom 29.01.2021: Mann über Bord
44 Min.Folge vom 29.01.2021Ab 12
Die Abenteurer decken sich mit Nahrungsvorräten für die kalte Jahreszeit ein. Um die eisigen Wintermonate zu überstehen, müssen die Jäger und Sammler mehr Lachse fangen. Denn die Ausbeute ließ bis dato zu wünschen übrig und einige Fische waren von minderer Qualität. Aber bei den Flussfahrten ist auf dem Tanana River Vorsicht geboten. Als Adam mit seinem Kanu kentert, droht in der Wildnis Unterkühlungsgefahr. Und es gibt noch ein Problem, das es zu lösen gilt. Die Spannungen zwischen Oliver und den anderen Gruppenmitgliedern nehmen immer weiter zu.
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Genre:Abenteuer, Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.