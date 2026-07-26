Weniger Goth mehr GlamourJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 2: Weniger Goth mehr Glamour
44 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Die 23-jährige Phoebe ist ein Riesenfan von Goth-Cosplay und ihr liebster Charakter ist "Alice im Wunderland". Langsam dämmert ihr jedoch, dass sie mit einem entspannteren Styling leichter durch den Alltag kommen könnte. Das Experten-Team macht sich an die Arbeit.
Weitere Folgen in Staffel 1
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100 % Hotter - Weniger ist mehr
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Fremantle Media Enterprises Ltd.
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