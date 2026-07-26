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100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger Goth mehr Glamour

sixxStaffel 1Folge 2vom 02.08.2026
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Folge 2: Weniger Goth mehr Glamour

44 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Die 23-jährige Phoebe ist ein Riesenfan von Goth-Cosplay und ihr liebster Charakter ist "Alice im Wunderland". Langsam dämmert ihr jedoch, dass sie mit einem entspannteren Styling leichter durch den Alltag kommen könnte. Das Experten-Team macht sich an die Arbeit.

Weitere Folgen in Staffel 1

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