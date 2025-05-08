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112: Feuerwehr im Einsatz

Feuerwand auf der Autobahn

DMAXFolge vom 08.05.2025
Feuerwand auf der Autobahn

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 08.05.2025: Feuerwand auf der Autobahn

45 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

In Dresden brennt ein mit Papierrollen beladener Sattelschlepper. Die Ursache war offenbar ein technischer Defekt im Motorraum. Der Zugführer lotst die Einsatzfahrzeuge durch die Rettungsgasse. Doch wie stellen die Feuerwehrleute auf der Autobahn die Wasserversorgung sicher? An der Unfallstelle finden sich keine Hydranten. Reichen 8000 Liter zum Löschen aus? Auch in Mainz erfordert eine Notlage schnelles Handeln. In der rheinland-pfälzischen Hauptstadt ist ein Kind in einem Auto eingeschlossen. Und in Iserlohn steht eine Werkstatt in Flammen.

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