Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
112: Feuerwehr im Einsatz

Transporter meterhoch in Flammen

DMAXFolge vom 11.12.2025
Transporter meterhoch in Flammen

Transporter meterhoch in FlammenJetzt kostenlos streamen

112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 11.12.2025: Transporter meterhoch in Flammen

45 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Alarm in Hamburg: In der Hansestadt brennt ein Fahrzeug. Die Rauchentwicklung ist schon bei der Anfahrt deutlich sichtbar. Die Feuerwehr will verhindern, dass die Flammen auf nahegelegene Gebäude übergreifen. Im ostwestfälischen Bielefeld rückt ebenfalls ein Team zum Löscheinsatz aus. Ob sich noch Personen in dem Schuppen befinden, ist zunächst unklar. Und auf der Autobahn bei Iserlohn im Sauerland befreien Rettungskräfte einen schwer verletzten Autofahrer aus seinem Wagen. Ein Hubschrauber soll den Mann schnellstmöglich in ein Krankenhaus bringen.

Alle verfügbaren Folgen