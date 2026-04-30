112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 30.04.2026: Evakuierung per Drehleiter
44 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus versperrt giftiger Rauch in Essen den Fluchtweg. Mehrere Bewohner befinden sich noch im Gebäude, das sich direkt an der Autobahn befindet. Feuerwehrleute versuchen, die Menschen mithilfe von zwei Dreh- und einer Steckleiter zu evakuieren. Auf der A2 bei Bielefeld steht ein Auto in Flammen. Der Wagen hat sich offenbar während der Fahrt entzündet. Und in Aschaffenburg müssen die Einsatzkräfte in dieser Folge Erste Hilfe leisten. Am Bahnhof erleidet eine Person einen epileptischen Anfall. Ist die junge Frau ansprechbar?
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.