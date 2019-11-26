112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 26.11.2019: Die Lokomotive brennt!
45 Min.Folge vom 26.11.2019Ab 12
Alarm in Flensburg: Der Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus könnte sich sehr schnell ausbreiten. Deshalb ist beim Löscheinsatz der Berufsfeuerwehr Eile geboten. In Gießen rücken die Lebensretter ebenfalls zum Einsatz aus. In einem Recycling-Betrieb stehen eine Häckselmaschine und ein großer Haufen zerkleinertes Holz in Flammen. Und in Nordrhein-Westfalen steuern die Notfallhelfer den Hagener Bahnhof an. Dort qualmt eine E-Lokomotive. Die Ursache ist noch ungeklärt. Deshalb gehen die Feuerwehrleute mit den Experten vor Ort auf Spurensuche.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
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