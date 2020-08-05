Zwischen Straße und SchockraumJetzt kostenlos streamen
112 Notruf Deutschland
Folge 1: Zwischen Straße und Schockraum
87 Min.Folge vom 05.08.2020Ab 12
In der Notaufnahme des Unfallkrankenhauses Ludwigshafen bilden 40 Ärzte und 70 Pflegekräfte ein Kompetenz-Team. Ob Verkehrs- Arbeits- oder Freizeitunfall: Wo andere Kliniken an ihre Grenzen stoßen, läuft der "Emergency Room" von Ludwigshafen zu Hochform auf. Die Rettungssanitäter Christoph Grüne und Fraz Ahmad fahren seit Jahren auf demselben Rettungswagen in der Frankfurter City. Ihr tägliches Geschäft: Unfälle, Herzinfarkte, Schlägereien und immer wieder auch Alkoholopfer.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1