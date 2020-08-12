Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
112 Notruf Deutschland

Dauerstress für die Lebensretter

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 12.08.2020
Dauerstress für die Lebensretter

Dauerstress für die LebensretterJetzt kostenlos streamen

112 Notruf Deutschland

Folge 2: Dauerstress für die Lebensretter

90 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12

Die Straße ist ihr Einsatzgebiet: Christoph Grünes und Fraz Ahmads Revier liegt zwischen Bahnhofsgebiet und Zeil, der größten Einkaufsmeile Frankfurts. Die Notrufe kommen im Minutentakt: Unfallopfer, hilflose Personen, Betrunkene, Drogensüchtige, Herzinfarktpatienten oder Gewaltopfer - es ist alles dabei. In der Unfallklinik von Ludwigshafen arbeiten 40 Ärzte und 70 Pflegekräfte in Schichten, um Schwerstverletzte zu versorgen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

112 Notruf Deutschland
SAT.1
112 Notruf Deutschland

112 Notruf Deutschland

Alle 2 Staffeln und Folgen