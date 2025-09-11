Zum Inhalt springenBarrierefrei
17:30 SAT.1 Bayern

Die Sendung vom 11.09.2025

Die Sendung vom 11.09.2025

+++ Wegen ihres israelischen Dirigenten: Münchner Philharmoniker bei Festival ausgeladen +++ Bayerische Politpromis bei Berliner Wiesn: Anzapfen mit Hindernissen +++ Tomatenernte im Freistaat: Wie viel Sonne gibt’s in den kommenden Tagen?

