17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 25.06.2026: Die Sendung vom 25.06.2026
24 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
+++ Arbeiten in der Hitze - Die Überlebensstrategien für Jobs unter freiem Himmel +++ Feiern in der Hitze - Wo dieses Jahr die Party-Hotspots auf der Kieler Woche sind +++ Kicken in der Hitze - Heikendorfer Schüler spielen die Fußball-WM nach +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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