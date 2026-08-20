Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen

Die Sendung vom 20.08.2026

SAT.1Folge vom 20.08.2026
Die Sendung vom 20.08.2026

Die Sendung vom 20.08.2026Jetzt kostenlos streamen

17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen

Folge vom 20.08.2026: Die Sendung vom 20.08.2026

24 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

+++ Änderungen beim Abi: Kultusministerin präsentiert Oberstufenreform +++ Kleine Kämpfer: Die Frühchenintensivstation auf der Bult in Hannover +++ Firefighters: Amerikanischer Nachwuchs zu Besuch im Kreis Wolfenbüttel +++

Alle verfügbaren Folgen