17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 14.04.2026: Die Sendung vom 14.04.2026
24 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
+++ Fluch oder Segen: Das bringen Tankrabatt und Spritpreis-Prämie wirklich +++ Ein Haus für Tauben: So will Oldenburg den Stadtvögeln helfen +++ Grüner Daumen: Katrin Iskam aus Himbergen gibt Tipps für alle Garten-Fans +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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