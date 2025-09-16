Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 in Tirol - Heimat neu entdecken

2 in Tirol - Heimat neu entdecken

ORF2Staffel 1Folge 2vom 16.09.2025
2 in Tirol - Heimat neu entdecken

2 in Tirol - Heimat neu entdeckenJetzt kostenlos streamen

2 in Tirol - Heimat neu entdecken

Folge 2: 2 in Tirol - Heimat neu entdecken

88 Min.Folge vom 16.09.2025

Tirol, wie man es noch nie gesehen hat: Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Oliver Polzer erkundet seine Heimat abseits der üblichen Wege. Eine Entdeckungsreise voller beeindruckender Geschichten! Inhalt: Victoria Swarovski erkundet unter anderem das ewige Eis und lässt sich in die Geheimnisse des Natureispalasts am Hintertuxer Gletscher einweisen. In Stams wirft sie die Angel aus, und der bekannte Südtiroler Musiker Herbert Pixner spielt für sie ihr Lieblingslied. Oliver Polzer findet und füttert im hintersten Kaunertal anhängliche Ziegen, die die Bevölkerung vor Lawinen schützen. Er lernt den international tätigen, renommierten Forensiker und Molekularbiologen Walter Parson kennen und sucht im Karwendel das beste Quellwasser, das direkt aus dem Berg kommt und ein echter Wasserschatz für Innsbruck ist. Bildquelle: ORF/ORF-Tirol/Die Fotografen

