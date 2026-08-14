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20 Jahre Grafenegg Festival - Das Festkonzert

ORF2Staffel 1Folge 1vom 14.08.2026
20 Jahre Grafenegg Festival - Das Festkonzert

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20 Jahre Grafenegg Festival - Das Festkonzert

Folge 1: 20 Jahre Grafenegg Festival - Das Festkonzert

90 Min.Folge vom 14.08.2026

Zum 20. Jubiläum des Grafenegg Festivals wurde der Wolkenturm zur Bühne eines musikalischen Ausnahmeereignisses: Das Philharmonia Orchestra London unter Cristian Măcelaru entfacht gemeinsam mit Rudolf Buchbinder, renommierten Solistinnen und Solisten und großen Chören ein Klangfeuerwerk zwischen Beethoven und Orff. Von der selten gespielten Chorfantasie bis zum überwältigenden "O Fortuna" aus "Carmina Burana" verspricht der Konzertabend Gänsehautmomente in einzigartiger Schlosspark-Kulisse. Bildregie: Heidelinde Haschek

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