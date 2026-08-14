Staffel 1Folge 1vom 14.08.2026
20 Jahre Grafenegg Festival - Das FestkonzertJetzt kostenlos streamen
20 Jahre Grafenegg Festival - Das Festkonzert
Folge 1: 20 Jahre Grafenegg Festival - Das Festkonzert
90 Min.Folge vom 14.08.2026
Zum 20. Jubiläum des Grafenegg Festivals wurde der Wolkenturm zur Bühne eines musikalischen Ausnahmeereignisses: Das Philharmonia Orchestra London unter Cristian Măcelaru entfacht gemeinsam mit Rudolf Buchbinder, renommierten Solistinnen und Solisten und großen Chören ein Klangfeuerwerk zwischen Beethoven und Orff. Von der selten gespielten Chorfantasie bis zum überwältigenden "O Fortuna" aus "Carmina Burana" verspricht der Konzertabend Gänsehautmomente in einzigartiger Schlosspark-Kulisse. Bildregie: Heidelinde Haschek
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20 Jahre Grafenegg Festival - Das Festkonzert
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