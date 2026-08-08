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20 Jahre Grafenegg Festival

ORF2Staffel 1Folge 1vom 08.08.2026
20 Jahre Grafenegg Festival - eine Bühne für Weltstars

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20 Jahre Grafenegg Festival

Folge 1: 20 Jahre Grafenegg Festival - eine Bühne für Weltstars

27 Min.Folge vom 08.08.2026

Seit seiner Gründung hat sich das Grafenegg Festival zu einem der bedeutendsten Musikfestivals Europas entwickelt. Die ORF-Dokumentation des Landesstudios Niederösterreich blickte zum 20-jährigen Jubiläum auf Programm, Architektur und besondere Kulisse. Wegbereiter, Künstlerinnen und Künstler sowie Fans erzählen hier vom Charakter des Ortes. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

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