ORF2Staffel 1Folge 2vom 01.01.2025
26 Min.Folge vom 01.01.2025

1825 geboren, gibt Johann Strauss Sohn inhaltlich den Tenor in der vom ORF gestalteten Neujahrskonzertpause mit dem Film "2025 - Eine Strauss-Odyssee" von Barbara Weissenbeck, an. Aus einer ungewöhnlich überirdischen Perspektive nähert sich der Pausenfilm dem musikalischen Jahresregenten, beginnend in den unendlichen Weiten des Weltalls, wobei Anlehnungen an Stanley Kubricks monumentalen Film "2001 - A Space Odyssey" - mit Augenzwinkern - durchaus beabsichtigt sind. Am Neujahrstag 2025 bewegt sich darin ein Raumschiff auf die Erde zu. Einziges Besatzungsmitglied und somit dessen Kapitän ist Thomas Strauss, der tatsächliche Ururgroßneffe von Johann Strauss Sohn. Auf seiner einsamen Reise durch Raum und Zeit wird er zur Erforschung von Leben und vor allem Musik seines Vorfahren angeregt. Zahlreiche Fotos, Zeichnungen und unzählige Notenblätter im digitalen Archiv erzählen von Johann Strauss' aufregendem Privatleben und seinen künstlerischen Erfolgen zwischen Wien, Paris, London, Boston, und Pawlowsk nahe St. Petersburg. Und auch Strauss' Melodien erfüllen das Raumschiff mit Leben: Sechs ausgewählte Ensembles der Wiener Philharmoniker haben dafür ikonische Strauss-Werke, wie den Walzer "Wo die Zitronen blüh'n", die Ouvertüre zur "Fledermaus", den musikalischen Scherz "Perpetuum Mobile", oder den Walzer "An der schönen blauen Donau" an historischen Schauplätzen eingespielt. Bildquelle: ORF/Filmwerkstatt Wien/Hubert Doppler | ORF/Filmwerkstatt Wien/Österreichische Nationalbibliothek

