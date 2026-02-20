Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
21 Jump Street

Streik!

OneGateStaffel 3Folge 8
Streik!

Streik!Jetzt kostenlos streamen

21 Jump Street

Folge 8: Streik!

45 Min.Ab 12

In der Bronx ermitteln junge Polizisten undercover in Schulen und Gangs, um Drogenringe und Waffenschieber aufzudecken. Der schmale Grat zwischen Gesetz und Verbrechen fordert seinen Tribut: Während sie tagsüber brisante Missionen meistern, kämpfen sie nachts mit persönlichen Problemen. Zuflucht bietet ihnen eine umfunktionierte Kirche in der Jump Street, die als geheimes Hauptquartier dient.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

21 Jump Street
OneGate
21 Jump Street

21 Jump Street

Alle 5 Staffeln und Folgen