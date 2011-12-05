24 Stunden - Die Polizei im Einsatz - Folge 3Jetzt kostenlos streamen
24 Stunden
Folge 3: 24 Stunden - Die Polizei im Einsatz - Folge 3
Egal ob zu Wasser, zu Land oder in der Luft - die Einsatzkräfte der Polizei sorgen für Recht und Ordnung und helfen in Not geratenen Menschen. Die Flugpolizei in Österreich führt vorwiegend Flüge im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit durch. Bei diesen Flügen handelt es sich hauptsächlich um staatspolizeiliche und kriminalpolizeiliche Angelegenheiten, sowie um Flüge im Zusammenhang mit Großveranstaltungen, Grenzüberwachung oder der Verkehrsüberwachung. Die nautisch ausgebildeten Beamten des See- und Stromdienstes verüben ihren Dienst auf dem Wasser. Dabei überprüfen sie Schiffe und Passagiere an der „blauen Grenze“, jagen Bootsdiebe, kontrollieren Lagerhallen, Containerumschlagplätze, Augebiete und Uferpromenaden, erheben bei Schiffsunglücken, oder retten das Leben von Menschen, die in selbstmörderischer Absicht ins Wasser springen. Der Dienstbetrieb eines Polizisten unterscheidet sich je nach Aufgabenbereich der Dienststelle. Polizeiinspektionen versehen ihren Streifen- und Überwachungsdienst rund um die Uhr. "24 Stunden - Die Polizei im Einsatz" begleitet sie dabei.
