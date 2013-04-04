24 Stunden - Die Lebensretter - Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Großeinsatz in Wien. Team "Ernstl" wird zu einem Familienstreit gerufen. Ein Beteiligter hat damit gedroht, sich selbst etwas anzutun. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei, Wega und der Rettung ist die Folge. Der Mann könnte eine Schusswaffe haben oder sich womöglich vom Balkon stürzen. Auch Larry und sein Team sind im Einsatz. Eine Frau wurde auf offener Straße von einem Mann mit einem Baseballschläger attackiert. Als die Sanitäter den Unfallort erreichen, ist bereits die gesamte Familie der Patientin vor Ort und schildert den Tathergang. Aber auch die Betrunkenen in dieser Nacht bleiben wie so oft nicht aus. Ein angeheiterter Skilehrer ist Patient eines Sanitäterteams der Berufsrettung und gibt an nichts getrunken zu haben, aber das sagen die meisten...
