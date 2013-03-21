24 Stunden - Die Lebensretter - Folge 2Jetzt kostenlos streamen
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Folge 2: 24 Stunden - Die Lebensretter - Folge 2
48 Min.Folge vom 21.03.2013Ab 6
Eine ältere Dame leidet unter Sprachstörungen. Notfallsanitäter Ernstl geht von einem Schlaganfall aus. Und ein U-Bahn-Zug muss evakuiert werden...
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 8: ProsiebenSat.1 PULS4