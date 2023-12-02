Top Brain: Wer gewinnt die 25.000 Euro? Jetzt kostenlos streamen
25 Jahre Galileo
Folge 2: Top Brain: Wer gewinnt die 25.000 Euro?
50 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12
"Galileo" ruft ein interaktives Schätzduell aus! Im interaktiven "Galileo"-Wissenswettkampf auf Joyn kann jede:r Fan gegen andere Zuschauer:innen antreten! Wer wird das „Galileo Top Brain“ und gewinnt 25.000 Euro? Im Finale treten die drei besten Zuschauer:innen an und stellen sich spannenden wissenschaftlichen Experimenten, präsentiert von Matthias Killing, Thore Schölermann und weitere ProSieben-Stars. Wer am genauesten schätzt, wird das "Galileo Top Brain".
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben