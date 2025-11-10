20 JAHRE KATASTROPHE KAPRUN - DAS SCHWEIGEN DER MÄNNERJetzt kostenlos streamen
25 Jahre Katastrophe Kaprun - Das Schweigen der Männer
Folge 1: 20 JAHRE KATASTROPHE KAPRUN - DAS SCHWEIGEN DER MÄNNER
61 Min. 10.11.2025 Ab 6
155 Menschen kamen bei dem Seilbahnunglück in Kaprun im Jahr 2000 ums Leben. In dem Fall wurden alle 16 Angeklagten freigesprochen - ein nicht vorhersehbares Unglück, so das Urteil des Gerichtes. Schlamperei, Amtsmissbrauch, gröbste Fahrlässigkeit sagen andere. Klar ist, dass durch den Unfall das Leben vieler Menschen zerstört wurde. Wie stehen die Betroffenen und involvierten Personen heute zu der Tragödie?
Dokumentation
AT, 2020
