3 Am Runden Tisch: Sparen, Hoffen, Aufschwung - Was bringt 2026?Jetzt kostenlos streamen
3 Am Runden Tisch - ein konstruktives Streitgespräch
Folge vom 19.12.2025: 3 Am Runden Tisch: Sparen, Hoffen, Aufschwung - Was bringt 2026?
31 Min.Folge vom 19.12.2025
Österreich kommt wirtschaftlich nicht vom Fleck. Auch zum Jahresende bleibt der erhoffte Aufschwung aus, Investitionen stocken, das Geld ist knapp. Stehen wir vor neuen Verteilungsdebatten? Braucht das Land zusätzliche Steuern, weitere Geldgeschenke oder doch harte Sparpakete? Welche Maßnahmen, welche Reformen helfen wirklich – und welche verschärfen die Probleme? Dazu bei Patricia Pawlicki: Stephan Zöchling, Millionär, Unternehmer und Gründer der bürgerlichen Plattform "#zusammenstaerker". Barbara Blaha, linke Feministin und Chefin des Momentum-Instituts
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0