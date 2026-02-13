3 Am Runden Tisch: Krebs - Risiko und vielleicht auch Chance?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.02.2026: 3 Am Runden Tisch: Krebs - Risiko und vielleicht auch Chance?
31 Min.
Immer mehr junge Menschen erkranken an Krebs. Warum ist das so? Was kann jeder Einzelne tun, um diesem Schicksal zu entgehen? Sind die neuen sehr vielversprechenden Therapien leistbar für alle, die sie brauchen? Und bringt eine Krebserkrankung auch einen Perspektivenwechsel mit sich, die Krankheit als Chance zu sehen, um Lebenswege zu ändern oder macht es mehr Sinn, gar nicht so viel nachzudenken und die Behandlungen einfach durchzuziehen. Zu aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen Betroffener begrüßt Patricia Pawlicki den renommierten Onkologen Christoph Zielinski und die Medizinjournalistin Gabriele Kuhn, die in ihrer Familie schon viel Leid durch diese Erkrankung erfahren musste.
