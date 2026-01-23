Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 2vom 23.01.2026
63 Min.Folge vom 23.01.2026

Diese Musikdokumentation erzählt die Erfolgsgeschichte der jüngsten österreichischen Band, die jemals mit Platin ausgezeichnet wurde – von den Anfängen bis heute. Die drei Musiker blicken selbst auf ihren Weg zurück, begleitet von prominenten Gästen, Musikerkollegen und langjährigen Wegbegleitern. Gemeinsam lassen sie Erinnerungen aufleben und performen bekannte Duett-Hits. Bildquelle: APA-Images / Andreas Tischler

