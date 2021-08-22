Zum Inhalt springenBarrierefrei
365 Tage Strand

HGTVFolge vom 22.08.2021
21 Min.

Michelle und Steve lieben es, als Familie surfen zu gehen, und suchen nach einem Ort, der dafür perfekt geeignet ist. Außerdem sind sie auf der Suche nach einem Homeoffice, das es ihnen ermöglicht, sich jederzeit ihre Surfbretter zu schnappen und ins Meer zu gehen, wenn sie es möchten. Warum sich auf den Wetterbericht verlassen, wenn man einfach aus dem Fenster schauen kann, um die Wellen zu sehen? Cocoa Beach liegt an Floridas Space Coast und ist die Surfhauptstadt der Ostküste. Der Ort könnte nicht besser für die Familie und ihren aktiven Lebensstil sein!

