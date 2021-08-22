Wellenreiten an der WeltraumküsteJetzt kostenlos streamen
365 Tage Strand
Folge vom 22.08.2021: Wellenreiten an der Weltraumküste
21 Min.Folge vom 22.08.2021
Michelle und Steve lieben es, als Familie surfen zu gehen, und suchen nach einem Ort, der dafür perfekt geeignet ist. Außerdem sind sie auf der Suche nach einem Homeoffice, das es ihnen ermöglicht, sich jederzeit ihre Surfbretter zu schnappen und ins Meer zu gehen, wenn sie es möchten. Warum sich auf den Wetterbericht verlassen, wenn man einfach aus dem Fenster schauen kann, um die Wellen zu sehen? Cocoa Beach liegt an Floridas Space Coast und ist die Surfhauptstadt der Ostküste. Der Ort könnte nicht besser für die Familie und ihren aktiven Lebensstil sein!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.