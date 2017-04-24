Juryentscheidung - PITCHING SESSION IIJetzt kostenlos streamen
Folge 114: Juryentscheidung - PITCHING SESSION II
9 Min.Folge vom 24.04.2017
JURY: Michael Altrichter / startup300, Marie-Helene Ametsreiter / Speedinvest, Peter Bosek / Erste Bank, Marcus Grausam / A1, Leo Hillinger / Winzer, Heinrich Prokop / Investor, Daniel Zech / SevenVentures
