4GAMECHANGERS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: IST DER COMPUTER DER BESSERE MENSCH

PULS 4Staffel 2017Folge 115vom 25.04.2017
Folge 115: ARTIFICIAL INTELLIGENCE: IST DER COMPUTER DER BESSERE MENSCH

59 Min.Folge vom 25.04.2017

Werden Computer in den nächsten 10 bis 20 Jahren intelligenter als Menschen – vielleicht sogar millionenfach? Kann künstliche Intelligenz die Probleme der Menschen von Armut bis Klimawandel lösen – oder wird sie hunderte Millionen Menschen arbeitslos machen? Wer wird diese künstlichen Intelligenzen besitzen, und wem werden sie nützen? Ist der Besitz dieser IP der Schlüssel zur Weltherrschaft – oder wird die Künstliche Intelligenz den Menschen beherrschen und sogar ersetzen? Ein Blick in die Zukunft mit Experten, Unternehmern, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten – und Investoren, die sie finanzieren. PANEL: Hermann Hauser / Investor, Markus Hengstschläger / Genetiker, Michael Hirschbrich / Updatemi, Matt Lerner / 500Startups, Levente Nagy / Microsoft, Jan Trionow / Hutchison 3G

