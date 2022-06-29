Regenerative Landwirtschaft - zurück zu den WurzelnJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 180: Regenerative Landwirtschaft - zurück zu den Wurzeln
26 Min.Folge vom 29.06.2022
Die Keynote im Rahmen der "5 Minutes of Innovation" auf dem 4GAMECHANGERS Festival 2022 von Juliana Jaramillio (Rainforest Alliance, Nespresso).
4GAMECHANGERS
