Keynote von Richard David Precht beim 4GAMECHANGERS FestivalJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 181: Keynote von Richard David Precht beim 4GAMECHANGERS Festival
10 Min.Folge vom 30.06.2022
Die Keynote von Philosoph Richard David Precht im Rahmen der "10 Minutes of Innovation" auf dem 4GAMECHANGERS Festival 2022 zum Thema "Freiheit für alle - das Ende der Arbeit wie wir sie kannten".
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4