4GAMECHANGERS

PULS 4Staffel 2022Folge 181vom 30.06.2022
10 Min.Folge vom 30.06.2022

Die Keynote von Philosoph Richard David Precht im Rahmen der "10 Minutes of Innovation" auf dem 4GAMECHANGERS Festival 2022 zum Thema "Freiheit für alle - das Ende der Arbeit wie wir sie kannten".

