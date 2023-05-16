Ö3 Jugendstudie: Was bewegt die Generation Z in Österreich? Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 136: Ö3 Jugendstudie: Was bewegt die Generation Z in Österreich?
Die (Vor-)Urteile über die Gen Z sind so zahlreich wie vernichtend: "Alle sind faul, arrogant, ignorant, empfindlich, unmotiviert, schwach, naiv, verwöhnt, ...!" Oder sind sie einfach anders? Neu? Game-changing? Vier Wochen lang waren alle gefragt – jetzt präsentiert Hitradio Ö3 die Ergebnisse der Ö3-Jugendstudie 2023: Inside Gen Z – wie die junge Generation des Landes ihr Leben und die Welt sieht, und was das für die Gesellschaft bedeutet. Eine "Speed-Discussion" auf der Global Stage bei 4GAMECHANGERS mit Anna Strigl (Influencerin und Autorin aus Tirol), Marcel Wintscher (Busfahrer und TikToker aus der Steiermark), Lena Schilling (Klimaaktivistin und Autorin aus Wien) und Michi Skopek (Comedian und Influencer aus Oberösterreich) - moderiert von Tina Ritschl und Philipp Bergsmann, den Hosts der Ö3-Community-Show "Frag das ganze Land".
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