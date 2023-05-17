Wie Innovation die Menschenrechte stärkt Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 137: Wie Innovation die Menschenrechte stärkt
40 Min.Folge vom 17.05.2023
Sebastian Bardou (VP Strategy Continental Europe LexisNexis Middle-East and Africa) und Susanne Mortimor (CEO Lexis Nexis Österreich) über Innovationen und Menschenrechte.
