Wie Innovation die Menschenrechte stärkt

PULS 4Staffel 2023Folge 137vom 17.05.2023
40 Min.Folge vom 17.05.2023

Sebastian Bardou (VP Strategy Continental Europe LexisNexis Middle-East and Africa) und Susanne Mortimor (CEO Lexis Nexis Österreich) über Innovationen und Menschenrechte.

