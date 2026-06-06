Staffel 1Folge 1vom 06.06.2026
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50 Jahre Lechner Racing
Folge 1: 50 Jahre Lechner Racing
36 Min.Folge vom 06.06.2026
Seit 50 Jahren ist der Name "Lechner" ein Synonym für Motorsport. Weit über Österreichs Grenzen hinaus haben die Lechners als Rennfahrer aber auch als Organisatoren von Rennserien oder in der Rolle des Teamchefs ihre Spuren hinterlassen und dabei die Karrieren von Größen wie Alexander Wurz, Christian Klien, Ferdinand Habsburg oder Tommy Preining gefördert. Wir blicken zurück auf ein halbes Jahrhundert Motorsport made in Austria.
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50 Jahre Lechner Racing
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