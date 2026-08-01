Staffel 1Folge 5vom 01.08.2026
Henrike das haarige NilpferdJetzt kostenlos streamen
64 Zoo Lane
Folge 5: Henrike das haarige Nilpferd
12 Min.Folge vom 01.08.2026
Henrietta läuft von zu Hause weg, weil die anderen Flusspferde sie wegen ihres Fells verspotten. Sie findet neue Freunde, erlebt einige Abenteuer und kehrt schließlich als Flusspferd-Prinzessin nach Hause zurück.
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo