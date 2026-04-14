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A Better Place

A Better Place

Staffel 1Folge 1vom 14.04.2026
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Folge 1: A Better Place

47 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Petra Schach und Bürgermeister Amir Kaan das revolutionäre Projekt TRUST: ein Rehabilitationsprogramm, das das städtische Gefängnis schließen und die Inhaftierten in Freiheit wieder in die Gesellschaft integrieren soll.

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