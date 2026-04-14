A Better Place
Folge 1: A Better Place
47 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Petra Schach und Bürgermeister Amir Kaan das revolutionäre Projekt TRUST: ein Rehabilitationsprogramm, das das städtische Gefängnis schließen und die Inhaftierten in Freiheit wieder in die Gesellschaft integrieren soll.
Weitere Folgen in Staffel 1
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A Better Place
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: C+ AUSTRIA
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