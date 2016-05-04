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A schöne Leich

A schöne Leich - Staffel 1 Folge 1

ATVStaffel 1Folge 1vom 04.05.2016
A schöne Leich - Staffel 1 Folge 1

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A schöne Leich

Folge 1: A schöne Leich - Staffel 1 Folge 1

50 Min.Folge vom 04.05.2016Ab 6

Die Sendung stellt ungewöhnliche Formen der Bestattung vor. Diesmal: Eine Naturbestattung und eine Elvis Presley-Themenbestattung.

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