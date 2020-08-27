Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 27.08.2020
90 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12

Die Teenager Justin, Marcel und Joshua sind zu Gast im Shaolin Tempel in Otterberg. Sie sollen sich in acht Tagen der Tradition, den strengen Regeln und den buddhistischen Ritualen unterwerfen. Die Mönche suchen ihr Glück in einem harten und einfachen Dasein. Sie leben für den Verzicht, die Zurückhaltung, Disziplin und die Suche nach Buddha. Schaffen es die Mönche den drei Teenagern die wahren Werte des Lebens zu vermitteln und ihnen Struktur und Ordnung beizubringen?

Kabel Eins
