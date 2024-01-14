Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.01.2024: Malediven gegen Belize
92 Min.Folge vom 14.01.2024Ab 12
Welche exotische Trauminsel kann den Hunger nach Fernweh stillen - und das für relativ wenig Geld? Der Frage geht Cornel Bunz nach und testet die Traumdestination Malediven gegen den noch recht unbekannten Newcomer Belize in der Karibik gegeneinander. Auf den Malediven schnorchelt Cornel ums Hotel und testet ein Surf-Brett mit Elektro-Antrieb. In Belize schwimmt der Reisereporter mit Ammenhaien und rast mit einem Golf-Kart von Traumstrand zu Traumstrand. Wer gewinnt das Duell?
