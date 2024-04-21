Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 21.04.2024
Mit dem Camper durch Australien zu reisen, ist für viele Deutsche der Urlaubstraum schlechthin. Leider ist Australien weit weg und die Reise dorthin gilt als teuer. Für "Abenteuer Leben" begibt sich Reporter Raphael Lauer auf eine wilde Wohnmobil-Tour durch Down Under, die beweisen soll, dass der Traum nicht zwangsläufig teuer sein muss.

