Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.03.2024: Heimkino für echte Kerle - eine Leinwand aus vier Fernsehern
91 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 12
Mathias und Cornel ist ein Fernseher viel zu klein, und ein Video-Beamer zu umständlich. Ihr Traum: ein XXL-Screen, wie in einer amerikanischen Sport-Bar - für schmales Geld. Maximal 2.000 Euro haben die beiden zur Verfügung. Kann das klappen?
