Räucherofen selbst gebaut - machbar?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.04.2024: Räucherofen selbst gebaut - machbar?
92 Min.Folge vom 14.04.2024Ab 12
In einem unscheinbaren Räucherofen kann man nicht nur köstlicher Fisch, sondern auch verlockend duftenden Schinken und perfekt gegartes Gemüse machen. Moderator Thomas Scheel und Redakteur Raffa Lauer wollen einen alten Büroschrank in einen Räucherofen für den Garten verwandeln. Doch das Projekt läuft anders als gedacht...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins