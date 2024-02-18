Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 18.02.2024
Folge vom 18.02.2024: Konny Reimanns neuestes DIY-Highlight: Eine Hollywoodschaukel für Manu

90 Min.Folge vom 18.02.2024Ab 12

Konny Reimann hat ein ehrgeiziges Projekt vor sich. Der Heimwerkerkönig möchte seiner Frau Manu eine Freude machen und eine Hollywoodschaukel bauen! Das ist für den versierten Konny eine neue Herausforderung! Die Schaukel sollte fest, aber nicht zu schwer sein. Und dann muss die Schaukel auch noch sicher befestigt werden! Es wäre fatal, wenn die Schaukel mit Menschen darauf herunterfallen würde. Das stellt hohe Anforderungen an den Heimwerkerkönig.

