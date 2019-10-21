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Abenteuer Leben Spezial - Die Hausärzte

Arzt und Vertrauensperson

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 21.10.2019
Arzt und Vertrauensperson

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Abenteuer Leben Spezial - Die Hausärzte

Folge 9: Arzt und Vertrauensperson

23 Min.Folge vom 21.10.2019Ab 12

Der Alltag eines Hausarztes ist kaum planbar, denn jeden Tag aufs Neue warten kleine und größere Probleme auf die Mediziner. Diese Sendung begleitet den Praxisalltag zweier echter Ärzte: Der eine arbeitet im Multikulti-Stadtteil Berlin-Wedding, der andere hat seine Praxis in einer ländlichen Region Bremens. Was beide vereint: Sie hören zu, spenden Trost und sind bereit zu helfen, wo immer sie können. Aber wo liegen die Unterschiede? Rechte: Kabel eins Doku

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