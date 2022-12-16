Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben Spezial

Kabel Eins
Folge 2
vom 16.12.2022
46 Min.
Folge vom 16.12.2022
Ab 12

Thomas Kundt arbeitet als Tatortreiniger. Er beseitigt unter anderem Spuren an Orten von Gewaltverbrechen. Jeden Tag hat er mit den verschiedensten menschlichen Schicksalen zu tun.

Kabel Eins
