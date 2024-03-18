Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Technik-Trends im Test: Faltbares Handy, TikTok-Fernbedienung und mehr

Kabel EinsFolge vom 18.03.2024
Technik-Trends im Test: Faltbares Handy, TikTok-Fernbedienung und mehr

Technik-Trends im Test: Faltbares Handy, TikTok-Fernbedienung und mehrJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 18.03.2024: Technik-Trends im Test: Faltbares Handy, TikTok-Fernbedienung und mehr

42 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12

Theresa und Yannick testen die neuesten Techniktrends im Netz, wie zum Beispiel das faltbare Handy für die Hosentasche, die TikTok-Fernbedienung oder einen Ring, mit dem man bezahlen kann. Doch taugen diese Gadgets etwas?

Alle verfügbaren Folgen