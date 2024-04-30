Deutsche Latte Art-Meisterschaft: Kampf um den TitelJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.04.2024: Deutsche Latte Art-Meisterschaft: Kampf um den Titel
43 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 12
Es ist die Challenge in der Kaffeeszene - und er ist der Titelverteidiger: der amtierende deutsche Latte Art-Champion Daniel Gerlach aus Bamberg. Wird der 35-Jährige auf der diesjährigen deutschen Latte Art-Meisterschaft in Bremen seinen Titel verteidigen? Er schäumt gegen zehn starke Konkurrenten an, darunter die vierfache Kaffeemeisterin Nicole Battefeld-Montgomery.
